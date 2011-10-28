«Дніпроенерго» залучило в «Ощадбанку» кредитну лінію на 100 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ПАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) залучила у ПАТ "Ощадбанк" кредитну лінію у розмірі 100 млн. грн. на рік під 14,45% річних (ефективна ставка).

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному інтернет-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з тендерною документацією, лінію залучають для поповнення обігових коштів.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності усіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії DTEK Holdings Limited - 41,4374% акцій.

"Дніпроенерго" у січні-вересні 2011 року збільшила чистий прибуток у 2,38 разу, або на 313,734 млн. грн., - до 540,131 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

ПАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.