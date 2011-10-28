Енергозбереження має стати головним напрямком енергетичної політики України – Ліскі

Керівник Луганської обласної організації "Фронту Змін", засновник і власник компанії "Ефективні інвестиції" Ігор ЛІСКІ вважає, що енергозбереження повинне стати головним напрямом енергетичної політики України.

Про це він сказав в ході круглого столу "Україна 2020: сценарії подолання енергетичної залежності", який став третім публічним заходом у рамках проекту "Україна 2020: стратегії безпеки"

У рамках круглого столу обговорювали ключові тенденції енергетичної політики України, можливі сценарії розвитку енергетики, аналітичну записку "Енергетична безпека Україна до 2020 року: виклики, можливості і сценарії в майбутньому десятилітті", яку підготував Український інститут публічної політики.

Учасники круглого столу в цілому дійшли висновку, що Україна упродовж останніх 5-6 років стрімкими темпами придбавала вторинність в європейських енергетичних справах. Як наслідок, Україна опинилася на узбіччі європейських процесів і на порозі повномасштабної енергетичної війни.

"У світі запущений сценарій енергетичної війни і запущений він Росією, яку, до речі, важко і в чомусь звинуватити - вона захищає свої національні інтереси і намагається реалізувати свій потенціал, як оборонний, так і енергетичний", - зазначив І.ЛІСКІ.

При цьому він додав, що "проте, місце України в цьому сценарії не визначене і розраховувати завжди на союзників не варто. Оскільки, коли починається справжня боротьба, то кожна країна передусім захищає свої інтереси".

"Враховуючи це, Україні у своїй майбутній енергетичній політиці важливо керуватися принципом малих кроків, спрямованих на досягнення скромних успіхів, які могли б засвідчити дієздатність держави і сприяти відновленню довіри партнерів", - додав він.

У той же час, учасники круглого столу зазначали, що якщо українська влада і надалі ігноруватиме і зволікатиме з реформами економіки і енергетичного сектора або ж імітуватиме, то Україна може втратити контроль над ГТС, мінімізуються нафтотранзитні функції, остаточно деградує нафтопереробна галузь, розпадеться єдина енергосистема, станеться інкорпоратизація в промислово-фінансові групи енергетичних активів і фрагментація енергетичних комплексів.

Із цього приводу І.ЛІСКІ сказав, що одних декларацій мало: "Влада говорить про збільшення видобутку вугілля на 20 мільйонів тонн, але щоб його перевезти необхідно додатково 15 тисяч вагонів. А де їх узяти? Якщо 90% вироблених в Україні вагонів продають в Росію".

На його думку, питання національної безпеки треба вирішувати в комплексі. "Не дарма питання енергозбереження в європейській стратегії енергобезпеки стає пунктом №1, але для цього потрібна система і бажання кожної людини, щоб його власні і державні кошти не вилітали в трубу" - сказав координатор напряму "Сучасна інфраструктура" партії "Фронт Змін" І.ЛІСКІ.

"Перемога кується в тилу, і для її забезпечення треба бути передусім незалежним усередині власної держави - мати диверсифіковані джерела енергоресурсів і ефективну систему енергозбереження", - підкреслив І.ЛІСКІ.

Нагадаємо, головною метою проекту "Україна 2020: стратегії безпеки" є створення загальної, придатної для політичних рішень картини можливого розвитку України в найближчі 10 років у контексті проблем безпеки, а також показати можливі шляхи їх вирішення.