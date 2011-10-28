Суд відновив терміни на касаційне оскарження постанов у справах ЄЕСУ

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про відновлення термінів на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ щодо декількох співучасників колишнього президента корпорації "Єдині енергетичні системи України" Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, після набуття законної сили вказаного рішення кримінальна справа разом з касаційними скаргами Генеральної прокуратури буде спрямована до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ для розгляду по суті.

Як повідомляли раніше, 20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України відмінила незаконну постанову про закриття кримінальної справи щодо Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн.. і ухиляння від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом впровадження злочинної фінансової схеми розрахунків за природний газ корпорацією "Єдині енергетичні системи України" і приховання від оподаткування прибутків від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний суд України у 2005 році рішення про закриття кримінальних справ по суті не розглядав, у задоволенні клопотань захисника Віктора ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень у підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одно кримінальну справу - за переклад боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.