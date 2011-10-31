Росія з 1 листопада знижує мито на експорт нафти на 18,4 долара

Москва. Експортне мито на нафту з РФ з 1 листопада 2011 року знизиться на 18,4 дол. - до 393 дол. за тонну з 411,4 долара за тонну у жовтні.

Відповідна постанова уряду РФ розміщена в "Російській газеті" від 31 жовтня.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 листопада знижується на 13,8 дол. - до 190,7 дол. за тонну з 204,5 дол. за тонну в жовтні.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в листопаді складе 259,3 дол. проти 271,5 дол. за тонну в жовтні, підвищене експортне мито на бензин - 353,7 дол. проти жовтневих 370,2 дол. за тонну.