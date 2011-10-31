«Укренерго» за 9 місяців збільшило дохід на 12,2%

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії "Укренерго" у січні-вересні збільшилася на 12,2%, або на 207,897 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 916,24 млн. грн. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні об'єми передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період виросли на 2,8%, або на 2,603 млрд. кВт/год, - до 95,505 млрд. кВт/год.

Відсоток оплати послуг оператора у звітний період знизився на 1,05% процентного пункту - до 91,6% проти 92,65% у січні-вересні 2010 року.

За інформацією "Укренерго", за 9 місяців об'єм недофінансованої товарної продукції склав 175,703 млн. грн. (без урахування ПДВ) порівняно з 135,47 млн. грн. за аналогічний період 2010 року.

За звітний період компанія збільшила об'єм капітальних інвестицій на 30,5%, або 183,404 млн. грн., - до 784,26 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2010 році "Укренерго" збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 13,5% або на 288,964 млн. грн. порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без ПДВ).