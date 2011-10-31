Кабмін збільшив статутний фонд «Нафтогазу України» на 4 млрд. грн.

Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК "Нафтогаз України" на 4 млрд. грн. - до 49 млрд. 840,905 млн. грн. шляхом випуску додаткових акцій наявної номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Відповідна постанова Кабміну №1088 від 24 жовтня оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 4 млрд. грн. з терміном обігу 6-7 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 9,5% річних та внести їх від імені держави в оплату додаткових акцій НАК "Нафтогаз України".

Водночас Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити використання отриманих ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії.

Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено прийняти рішення про приватне розміщення додаткових акцій НАК "Нафтогаз України", випущених згідно з пунктом 1 цієї постанови, і забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з виконанням цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Кабмін затвердив зміни в Статуті НАК "Нафтогаз України" у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу на 3,5 млрд. грн. - до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Раніше, 23 травня, Кабмін збільшив статутний фонд НАК "Нафтогаз України" на 3,5 млрд. грн. - до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка по облігаціях не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати "Нафтогаз України" за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 року.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.