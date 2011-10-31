"Енергоатом" має намір залучити кредити на 150 млн. грн.

14:47, 31 жовтня 2011
Енергетика
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НАЕК "Енергоатом" (Київ) оголосила торги з залучення кредиту у формі овердрафт на суму 100 млн. грн. і тендер з залучення кредитної лінії у розмірі 50 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому", розміщеному на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, кредити планують залучити на 1 рік. Мету залучення коштів у тендерній документації не вказують.

Заявки потенційних кредиторів приймаються до 30 листопада, тоді ж планується їх розкриття.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

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