Донецька шахта «Трудівська» після аварійної зупинки запрацювала

Донецька шахта «Трудівська» (держпідприємство «ДВЕК») після зупинку через аварію вентилятора головного провітрювання, коли сьогодні на поверхню екстрено було виведено 105 гірників, приступила до роботи в звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Донецьком об`єднаному теркомі В’ячеслава МОЛОФІЄНКА.

За його словами, сьогодні о 13.20 на шахті «Трудівська» вже були завершені роботи з розгазування гірських виробок.

«Газова обстановка у виробках шахти в межах норми і відповідає вимогам техніки безпеки», - зазначив техінспектор. – Гірники другої зміни одержали наряд і спускаються в шахту для роботи».

В.МОЛОФІЄНКО нагадав, що сьогодні о 06.47 на шахті раптово зупинився вентилятор головного провітрювання, під землею в момент аварії працювали 105 шахтарів, їх оперативно вивели на поверхню. Він підкреслив, що на даний момент шахта «Трудівська» «приступила до роботи в звичайному режимі».

Точну причину раптового зупинення вентилятора головного провітрювання з`ясовує створена на підприємстві комісія, додав В.МОЛОФІЄНКО.