«Укргазвидобування» залучила кредитні лінії на 0,9 млрд. грн.

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», залучила у двох банків п`ять кредитних ліній на загальну суму 0,9 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі» (№ 129 від 28 жовтня).

Згідно з повідомленням, зокрема, компанія залучила 4 кредитні лінії (дві - по 150 млн. грн. і дві - по 250 млн. грн.) у ПАТ «КБ «Надра» (Київ) та 1 кредитну лінію на 100 млн. грн. у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (Київ).

Сумарна вартість договорів становить: у ВАТ «КБ «Надра» - 144 млн. грн. (без ПДВ), у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» - 17,5 млн. грн. (без ПДВ).

Договори уклали 21 жовтня. Термін кредитування за всіма договорами - 12 місяців.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».