Кабмін пропонує заборонити арешт спецрахунків облгазів - законопроект

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді заборонити накладення стягнень на рахунки обласних газопостачальних підприємств зі спеціальним режимом використання.

Про це йдеться у законопроекті №9364, зареєстрованому у Верховній Раді 31 жовтня.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, основна частка коштів, що надходять на спецрахунки облгазів, припадає на плату за газ, яка, зрештою, має бути перерахована НАК «Нафтогаз України», тоді як плата за послуги облгазів з транспортування і поставки палива становить меншу частину цих коштів.

«Оскільки на сьогодні НАК «Нафтогаз України» імпортує значні обсяги природного газу з Російської Федерації, актуальним залишається питання повних і своєчасних розрахунків з ВАТ «Газпром», - йдеться у документі.

Також наголошується, що ухвалення цього законопроекту забезпечуватиме системний підхід до створення умов для стабільного функціонування ринку природного газу, його подальшого розвитку і забезпечення інтересів усіх учасників газового ринку, і сприятиме своєчасному проведенню розрахунків за природний газ, стабілізації фінансово-економічного стану підприємств, які працюють на ринку газу, підвищенню рівня їх рентабельності.