Міллер і Бойко провели черговий раунд переговорів

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління російської компанії Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА .

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні зазначається, що сторони провели черговий раунд переговорів із актуальних питань двостороннього співробітництва. Було підкреслено, що діалог йде в конструктивному ключі.

Також у повідомленні зазначено, що О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО висловили єдину думку, що «Газпром» і Україна суворо дотримуватимуться діючих контрактів на постачання й транзит газу до досягнення нових домовленостей.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.