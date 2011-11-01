У Білорусі значно підвищилися ціни на сировину для нафтохімічного комплексу

Мінськ. Концерн "Білнафтохім" з 29 жовтня підвищив відпускні ціни на бензин для піролізу і ароматичні вуглеводні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє офіційний сайт концерну.

Так, відпускна ціна на бензин для піролізу за 1 тонну з ПДВ підвищилася на 44% - до 4 млн. 600,92 тис. білоруських рублів. Таке ж підвищення ціни сталося і на рефлюкс.

Відпускні ціни на бензол, ортоксилол, параксилол виросли на 49%, толуол - 47%, стабільний газовий бензин - 44%.

При цьому в концерні переконані, що зростання цін на сировину для нафтохімічного комплексу не позначиться безпосередньо на роздрібних цінах на бензин.

"Вони підвищуватимуться. Проте не виключено, що різкого підвищення цін, як очікується, все-таки не станеться" - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до нової податкової політики, яку проводить щодо нафти і нафтопродуктів Росія, значно збільшені мита на експорт бензинів. У зв'язку з цим білоруські нафтопереробні заводи зараз більше орієнтовані на внутрішній ринок.

Зокрема, за січень-вересень поточного року, за даними Білстату, заводи на 0,9% скоротили обсяг виробництва автомобільних бензинів, збільшивши при цьому на 22,6% виробництво дизпалива, яке приносить в експорті найбільший прибуток.