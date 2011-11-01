Янукович: висока ціна на газ - один з головних викликів для економіки України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає високу ціну на газ серед головних викликів для економіки держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного управління на місцевому і регіональному рівнях" у Києві.

"Я хотів би, не лякаючи нікого, сказати, що, безумовно, ми маємо одну з найсерйозніших проблем - це проблема надвисокої ціни на газ" - сказав Президент.

За його словами, ця ціна впливає на розвиток практично усіх напрямків економіки України.

"Це і тарифи на ЖКП, це і пряма ціна на газ, і ви знаєте, що не випадково ми з вами маємо дефіцит "Нафтогазу України", - сказав В. ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що "Нафтогаз" сьогодні працює зі збитком.

"І усе, що ми робимо ці півтора роки, ми ведемо надзвичайно непросту роботу для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Я не хочу зараз до великих подробиць вдаватися, але ви на місцях відчуваєте, як не просто сьогодні управляти економікою", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, незважаючи на ріст прибутків бюджету і ріст ВВП, ситуація залишається дуже непростою.