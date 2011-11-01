АМКУ рекомендував 4 нафтотрейдерам знизити ціни на фірмовий бензин

26 жовтня Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити конкурентні роздрібні ціни на фірмові бензини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель КУЗЬМІН, сьогодні, 1 листопада, на брифінгу в Києві.

За його словами, за наявною в АМКУ інформацією, впродовж вересня 2011 року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами "ЛУКОЙЛ", "ОККО", WOG, стався синхронний ріст вартості бензинів підвищеної якості ("брендові бензини"). Цінові показники досягли позначки 11,35 -11,50 грн./літр, а на заправках під брендом Shell - 11,89 грн./літр.

Зокрема, вартість бензинів на АЗС ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" і ТОВ "Альянс Холдинг" на 1,00 - 1,80 грн./літр вища, ніж у інших операторів ринку.

При цьому він зазначив, що підвищення цін на фірмові бензини сталося за умови стабільності курсу долара і наявності тенденції до зниження показника Platts, стабільності курсу євро і вартості сирої нафти на світовому ринку.

"Утримування високої ціни на преміум-бензин дає передумови для утримання цін на звичайний А-95", - сказав він.

Також Р. КУЗЬМІН сказав, що нафтотрейдери повинні у 10-денний термін повідомити в АМКУ про виконану роботу зі встановлення економічно обгрунтованих цін на фірмовий бензин.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня АМКУ рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і зріджений газ на тому рівні, який би існував за умови значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, 4 жовтня АМКУ і Асоціація "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" підписали меморандум про загальні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

Довідка УНІАН. На АЗС "ЛУКОЙЛ" реалізується фірмовий бензин під брендом "ЕКТО", на АЗС "ОККО" - Pulls, на АЗС WOG - Mustang і на АЗС Shell - V - Power.