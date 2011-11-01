Льовочкін: газові переговори з Росією перебувають на фінальній стадії

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що газові переговори з Росією перебувають на фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.

"Тривають дуже-дуже складні переговори, але я повинен сказати, що вони - на фінальній стадії пропозицій", - сказав С. ЛЬОВОЧКІН.

Він прогнозує істотний прогрес і позитивний результат для України. "Газової війни не буде. Це 100 відсотків", - підкреслив С. ЛЬОВОЧКІН.

Відповідаючи на уточнювальне питання, що він розуміє під позитивним результатом, С. ЛЬОВОЧКІН сказав, що це зниження ціни на газ.

Водночас він не відповів на питання, як Україна домагатиметься знижень цієї ціни, лише запевнив, що усе проходитиме в національних інтересах України. "І це принципова позиція Президента", - сказав С. ЛЬОВОЧКІН.