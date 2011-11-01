Розрахунки підприємств ТКЕ за газ залишаються незадовільними

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" звертає увагу керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на те, що розрахунки тепловиробників за природний газ, спожитий з початку минулого опалювального періоду (2010-2011 років з 01.10.10), залишаються незадовільними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні сказано, що на 31.10.11, заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" за природний газ, спожитий з початку минулого опалювального періоду 2010-2011 років (з 01.10.10), складає 3,98 млрд. грн. (без ПАТ "Київенерго").

Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 73%.

Найбільша заборгованість (з 01.10.10) - у підприємств ТКЕ Донецької (723 млн. грн.), Дніпропетровської (625 млн. грн.), Харківської (592 млн. грн.), Луганської (253 млн. грн.), Одеської ( 220 млн. грн.), Львівської (136 млн. грн.), Запорізької (122 млн. грн.), Київської (110 млн. грн.) областей, а також АР Крим (194 млн. грн.) і м. Севастополь (96 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії ПАТ "Київенерго" за 2010-2011 роки складає 1,32 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. - 75%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.10 природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпаття (43%), м. Севастополь (54%), АР Крим (61%), Луганської (63%), Івано-Франківської (64%), Донецької (65%), Дніпропетровської (66%), Рівненської (67%), Харківської (68%), Житомирської і Одеської (по 69%) областей.

Компанія неодноразово зверталася до керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ з проханням прискорити погашення заборгованості за природний газ.

Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 № 2467 - VI "Про основи функціонування ринку природного газу" і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.