У Луганській області 57 добу шукають трьох гірників на затопленій шахті

Рятувальники 57 добу шукають трьох гірників на затопленій приватній шахті «Рудник» (Антрацитівський район Луганської області). Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, сьогодні вранці, 1 листопада, рятувальникам вдалося знизити рівень води в стволі до позначки 224 метри від поверхні. До можливого місцезнаходження трьох гірників (горизонт 340 метрів) потрібно звільнити від води ще 116 метрів ствола.

Як повідомили у Краснолуцькому регіональному відділенні гірничотехнічної інспекції, новими насосами вдається за добу відкачати 4-5 метрів води у стволі. Але приплив грунтових вод не слабшає.

Нещодавно було пошкоджено кабельну муфту, ремонт зайняв близько 2 годин, за час простою насосів вода «підскочила» на 5 метрів. Така сама ситуація і при спуску насосів на більш глибоку позначку. Завтра вранці має відбутися чергове зниження їх рівня, після чого практично добу треба відкачувати воду, щоб вийти на попередню позначку.

За інформацією прес-служби ПРВП, державна комісія розробила і ухвалила комплексне рішення щодо ліквідації аварії на шахті «Рудник».

«Офіційні висновки комісії поки що не розголошуються. Єдине, що вдалося з`ясувати, зараз розробляється проект будівництва нової сбойки із західного боку від ствола шахти «Рудник», щоб відкачування води йшло з кількох напрямів, плюс значно послабиться її приплив. До того ж замовлено виготовлення ще більш могутніх насосів (на 120 куб. м.), якими планують замінити діючі агрегати», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення в транспортних просіках перебували три гірники.

6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКИШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії за ч.1 ст.272 КК (порушення правил техніки безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або іншому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися у разі, якщо це порушення призвело до загрози загибелі людей чи інших тяжких наслідків).

22 вересня створена робоча група з контролю рятувальних робіт на шахті «Рудник».

19 жовтня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО підписав наказ про створення державної комісії для ліквідації аварії на приватній шахті «Рудник».