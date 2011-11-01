Україна і Польща 3 листопада обговорять можливість добудови нафтопроводу «Одеса-Броди»

Україна і Польща в рамках чергового засідання міжурядової комісії 3 листопада обговорять питання розвитку європейсько-азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), зокрема, питання фінансування будівництва ділянки магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» від Бродів до Адамової застави і Плоцька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління ПАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО.

За його словами, в ході переговорів українська сторона планує «зрозуміти позицію польської сторони щодо цієї ділянки».

Крім того, як повідомив голова «Укртранснафти», в ході переговорів з польською стороною планується також обговорити питання транзиту азербайджанської нафти через Україну і Білорусь до Польщі до закінчення будівництва ділянки до Плоцька.

О.ЛАЗОРКО зазначив, що в разі позитивної реакції польської сторони на цей проект азербайджанська державна компанія SOCAR як постачальник укладе відповідні договори з госпсуб`єктами України і Білорусі на транзит нафти.

Голова компанії також додав, "Укртранснафта" в 2011 році прокачає 29-30 млн. тонн нафти.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса – Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі М. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію у 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який би уможливив протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданьська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня п.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданьська.