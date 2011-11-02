Другий енергоблок Рівненської АЕС підключено до мережі
10:44, 02 листопада 2011Енергетика
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Турбогенератор енергоблоку № 2 Рівненської АЕС підключено до енергомережі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».
На даний час здійснюється поступове навантаження блоку.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада, о 22 год 48 хв, на Рівненській АЕС у результаті спрацьовування системи захисту відключено і зупинено турбогенератор (ТГ-4) енергоблоку № 2. Внаслідок цього потужність блоку було понижено на 50%.
Сьогодні на українських АЕС у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків. Триває ремонт на енергоблоці № 5 Запорізькій АЕС і енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС.
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