Другий енергоблок Рівненської АЕС підключено до мережі

Турбогенератор енергоблоку № 2 Рівненської АЕС підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

На даний час здійснюється поступове навантаження блоку.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада, о 22 год 48 хв, на Рівненській АЕС у результаті спрацьовування системи захисту відключено і зупинено турбогенератор (ТГ-4) енергоблоку № 2. Внаслідок цього потужність блоку було понижено на 50%.

Сьогодні на українських АЕС у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків. Триває ремонт на енергоблоці № 5 Запорізькій АЕС і енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС.