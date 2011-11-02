Росія і Бангладеш підписали угоду про будівництво АЕС

Москва. Сьогодні генеральний директор Держкорпорації «Росатом» Сергій КИРІЄНКО і міністр науки і інноваційних технологій Бангладеш Яфеш ОСМАН підписали в Дацці міжурядову угоду про будівництво першої атомної електростанції на території Народної Республіки Бангладеш.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій Держкорпорації «Росатом».

Церемонія підписання відбулася у присутності прем`єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіни ВАЗЕД.

«Енергетика для нас дуже важливе питання. Нам необхідний її розвиток. Але для нас також важливе виконання всіх вимог безпеки і обережностей (при будівництві АЕС)», - сказала вона.

У свою чергу С.КИРІЄНКО зазначив, що атомна станція, побудована за російськими технологіями, відповідатиме усім міжнародним т.з. «постфукусімським вимогам». Енергоблоки АЕС матимуть подвійну захисну оболонку реактора, систему пасивного відведення тепла, рекомбінатори водню, пристрій локалізації активної зони та інші.

Угода передбачає спорудження двох енергоблоків АЕС встановленою потужністю 1000 МВт кожен на майданчику Руппур (близько 200 км від Дакки).

Довідка УНІАН. Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» управляє всіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи як цивільну частину атомної галузі, так і ядерний збройовий комплекс.