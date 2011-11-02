Зростання видобутку вугілля в Україні в 2011 і 2012 рр. очікується до 77 і 82 млн. тонн

Зростання видобутку вугілля в Україні в 2011 і 2012 роках на державних і приватних шахтах очікується до 77 і 82 млн. тонн, відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«У нас 10% зростання видобутку вугілля цього року, і така ж тенденція у нас планується наступного року. Ми виходимо на цифру 77 млн. тонн з видобутку вугілля на кінець року. Наступного року ми плануємо перевалити за 80 млн. - 81-82 млн. у нас планується. Це з урахуванням усіх форм власності (шахт – УНІАН) – і державних, і приватних», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України у 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.