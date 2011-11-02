«Чорноморнафтогаз» і Rigas Kugu Buvetava підписали договір на поставку плавучої бурової

Сьогодні в Києві ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) і компанія Rigas Kugu Buvetava (ВАТ «Ризька судноверф», Рига, Латвія) підписали договір на поставку самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, документи підписали голова правління ВАТ «Ризька судноверф» Василь МЕЛЬНИК і голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерій ЯСЮК у присутності міністра економіки Латвії Даніеля ПАВЛЮТСА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА.

Як зазначив В.ЯСЮК, установка, яку придбають, є установкою п`ятого покоління й буде здатна бурити на глибині моря 120 м свердловини глибиною до 9000 м.

У свою чергу, Є.БАКУЛІН зазначив, що за допомогою цієї установки й бурової платформи «Петро Годованець» компанія вже в 2013 році зможе проводити пошуково-розвідувальне буріння на двох перспективних ділянках залягання вуглеводнів у Чорному морі: площі Суботіна й структурі Рифтова-Осетрова.

«Високі темпи буріння, які забезпечують нові установки, дозволять нам швидко досліджувати чорноморський шельф і, відповідно до завдань, поставлених Президентом України, збільшити видобуток у 1,8-2 рази до 2015 року», - сказав він.

Є.БАКУЛІН також додав, що весь процес проведення закупівлі проходив публічно і за участю ЗМІ.

Голова правління «Ризька судноверф» В.МЕЛЬНИК підкреслив, що контракт із українською компанією є надзвичайно важливим для його країни й запевнив, що «Ризька судноверф» прикладе максимум зусиль для його якісного виконання згідно з передбаченими термінами.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня тендерний комітет ДАТ «Чорноморнафтогаз» визнав компанію Rigas Kugu Buvetava (ВАТ «Ризька судноверф», Рига, Латвія) переможцем відкритого тендеру на закупівлю ще однієї СПБУ. «Ризька судноверф» запропонувала «Чорноморнафтогазу» поставку плавучої бурової установки за найнижчою ціною з усіх претендентів - 399,8 млн. дол.

Планується, що перша бурова установка «Петро Годованець» буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - наприкінці 2012 року. Графік роботи нової СПБУ «Петро Годованець» вже розписаний на декілька років уперед. Основним місцем її роботи стане нафтове Суботинське родовище, освоїти яке у короткий термін за допомогою діючих СПБУ з технічних причин неможливо.

Всі шість морських родовищ, які ДАТ «Чорноморнафтогаз» розробляє в Чорному і Азовському морях, були відкриті й освоєні за допомогою СПБУ «Таврида» і «Сиваш». Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м із бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п`яти з них становлять близько 70 млрд. куб. м газу, а ресурси решти шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з`явиться можливість додатково розвідати діючі родовища, наприклад, морське газоконденсатне родовище «Штормове».

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння й розробку родовищ нафти та газу в українському секторі Чорного й Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування та зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним із найбільших бюджетоутворюючих підприємств Криму та України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».