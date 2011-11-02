Рівень енергії з альтернативних джерел в Україні в 2011 році збільшиться в 2,5 рази - Бойко

Рівень енергії з альтернативних джерел в Україні в 2011 році збільшиться в 2,5 рази, в 2012 планується його збільшення у 4 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«У 2,3 рази у нас збільшено рівень альтернативної енергетики цього року порівняно з минулим. А наступного року ми очікуємо на збільшення зростання альтернативної енергетики в 4 рази», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що в 2012 році рівень альтернативної енергетики становитиме приблизно близько 3,4% у загальному балансі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовим законопроектом "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", у 2012 році виробництво електроенергії на вітрових і сонячних електростанціях в Україні зросте у 8 разів, або на 0,7 млрд. кВт/год порівняно з очікуваним фактичним виробництвом у 2011 році (0,1 млрд. кВт/год) – до 0,8 млрд. кВт/год.

При цьому частка електроенергії, яка виробляється на цих генеруючих потужностях, у загальному енергобалансі країни зросте до 0,4% з 0,05% очікуваних поточного року.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні у І півріччі становило 0,3 млрд. кВт/год.