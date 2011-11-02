На "Фукусімі" відбулася ядерна реакція

В одному з реакторів аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" виявлено ознаки ядерної реакції, - пише «Німецька хвиля» з посиланням на агентство France Presse.

Ознаки ядерної реакції були зафіксовані у другому реакторі АЕС. Як передає AFP, у своїй заяві компанія-оператор АЕС «ТЕРСО» повідомила, що у пробах повітря, які було узято в реакторі, знайдений газ ксенон. Його поява є ознакою реакції розпаду. Фахівці з метою зниження інтенсивності реакції розпочали уприскування борної кислоти.

Представник компанії “ТЕРСО” підкреслив, що про критичну ситуацію не йдеться. У минулі місяці температуру в другому реакторі вдалося знизити до позначки нижче за 100 градусів. За словами представників компанії-оператора АЕС, те, що сталося в реакторі, жодним чином не вплине на графік робіт з ліквідації наслідків аварії на "Фукусімі".

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9 балів, який викликав цунамі заввишки понад десять метрів. У результаті удару стихії загинули більш як 15 тисяч осіб. Після удару стихії на АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. На станції було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати жителів з 20-кілометрової зони.