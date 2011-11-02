Президент ветував закон про поширення «зелених» тарифів на електроенергію з біогазу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував закон про поширення дії так званих «зелених» тарифів на електроенергію, яка виробляється з біогазу (законопроект № 8028).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради, куди Президент повернув законопроект зі своїми зауваженнями.

Обгрунтовуючи своє рішення, посилаючись на дані Інституту відновлюваної енергетики (ІВЕ) НАН України, Президент зазначає, що собівартість виробництва електроенергії з біогазу на сьогодні дорівнює собівартості виробництва з використанням традиційних енергоносіїв. При цьому, за розрахунками ІВЕ, вартість виробництва електроенергії з біогазу після 2017 року буде дорожче від електроенергії з викопних видів палива.

Президент також зазначає, що норма закону, яка передбачає можливість одночасного використання альтернативних джерел енергії і традиційних видів палива, може призвести до зловживань з боку виробників електроенергії через відсутність на даний час методичного забезпечення для здійснення контролю над комбінованим виробленням електроенергії.

Крім того, Президент вказує, що існуюча на сьогодні резервна ємність Об`єднаної енергосистеми України для підключення генеруючих потужностей становить 10 ГВт, тоді як від суб`єктів господарювання різних форм власності на сьогодні надійшли заявки на підключення до ОЕС потужностей обсягом понад 17 ГВт. У зв`язку з цим Президент зазначає, що прийняття закону, яке призведе до збільшення заявок на підключення генпотужностей, негативно вплине на рівень безпеки енергосистеми країни.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня. Верховна Рада Україна ухвалила у цілому Закон "Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу.

Законом встановлюється, що величина "зеленого" тарифу для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства і технологічно пов`язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо, з метою перетворення енергії, що міститься у них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси.

Чинний закон доповнено положеннями, за якими, зокрема, у разі виробництва електроенергії суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється на обсяг електроенергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50% усіх задіяних на об’єкті джерел енергії.