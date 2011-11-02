Бойко: розрахунок ціни на газ в рублях може розпочатися вже з листопада

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО не виключає, що розрахунок ціни на газ в рублях може розпочатися вже з листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ у середу.

«Так, ми цим займаємося вже зараз», - сказав Ю.БОЙКО, відповідаючи на питання, чи може Україна почати розраховуватися за імпортований російський газ в російських рублях, починаючи з листопада поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях у торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.