Американська Chevron почала пошук сланцевого газу в Польщі

Американська нафтогазова компанія Chevron цього тижня почала бурити першу розвідувальну свердловину в пошуках сланцевого газу в Польщі.

Про це сказано в повідомленні компанії, передає Reuters.

«Згідно геологічним оцінками, Польща може володіти значними невідкритими запасами сланцевого газу», - заявив директор Chevron, відповідальний за роботу в Польщі, Джон КЛАУССЕН.

Компанія планує бурити свердловину безупинно протягом 45 днів, а навесні 2012 року почати буріння інших свердловин.

За оцінкою Управління енергетичної інформації США, запаси сланцевого газу в Польщі можуть виявитися найбільшими в Європі і складати 5,3 трлн. куб. м. Ці дані поки не були підтверджені.

Польща видала понад 100 ліцензій на розвідку і сподівається почати видобуток сланцевого газу в 2014 році для того, аби отримувати не менше 200 млн. куб. м на рік і менше залежати від російського газу. Chevron отримала чотири ліцензії на південному сході Польщі, а також у Румунії і Болгарії.

Серед інших міжнародних компаній, що мають ліцензії на пошук сланцевого газу в Польщі - Exxon Mobil і Marathon Oil. Також дозволи отримали місцеві компанії PGNiG, Lotos і PKN Orlen. Три компанії вже оголосили, що знайшли родовища сланцевого газу, але поки не повідомили подробиці.