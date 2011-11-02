«Каштан Петролеум» почала буріння нової свердловини на Леляківському родовищі

Компанія «Каштан Петролеум Лтд.» (спільне підприємство ПАТ «Укрнафта» і шведської компанії Shelton Petroleum) почала буріння нової свердловини на Леляківському нафтогазоконденсатному родовищі (Чернігівська обл.).

Про це сказано в повідомленні Shelton Petroleum, опублікованому на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, буріння свердловини № 309 займе близько 90 днів.

При цьому зазначено, що безпосередня близькість до інфраструктури дозволить підключити нову свердловину без великих інвестицій.

Крім того, наголошують у повідомленні, на початку вересня «Каштан Петролеум» відновила видобуток нафти на свердловині № 304A, пробуреній в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Державна служба геології і надр Україні відновила дію спеціального «Каштан Петролеум Лтд.» на експлуатацію Леляківського родовища у зв`язку з усуненням причин, що призвели до припинення його дії в жовтні 2010 року.

Нагадаємо, «Укрнафта» володіє часткою в 55% в капіталі «Каштан Петролеум». Інші 45% належать компанії Zhoda 2001 Corporation - дочірній структурі компанії Shelton Petroleum (Швеція).

Довідка УНІАН. Леляківське родовище було відкрито в 1963 році, видобувні запаси становлять 52,4 млн. тонн, розташоване в Чернігівській області.