«Північний поток» відкриють глави РФ, Німеччини, Нідерландів і Франції

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Федеральний канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Нідерландів Марк РЮТТЕ і прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН мають намір взяти участь в урочистій церемонії відкриття першої нитки газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Серед запланованих заходів глави Російської держави – спільна з Федеральним канцлером ФРН А.МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністром Нідерландів М. РЮТТЕ і прем`єр-міністром Франції Ф.ФІЙОНОМ участь в урочистій церемонії відкриття газопроводу «Північний потік» в Любміні (федеральна земля Мекленбург – Передня Померанія)», - говориться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у компанії «Nord Stream AG», церемонія запуску першої нитки газопроводу відбудеться 8 листопада. У церемонцї також візьме участь комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що з’єднує Виборг в Росії та Грайфсвальд у Німеччиін, прокладений по Балтійському морю і має сукупну заплановану пропускну спроможність в 55 млрд. куб. м. Комерційні поставки по першій гілці газопроводу (27,5 млрд. куб. м), як очікується, почнуться в 4 кварталі 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, що подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу «Північний потік» веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.