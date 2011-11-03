Виробництво електроенергії в Україні за 10 місяців зросло на 3,3%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні-жовтні 2011 року збільшилося на 3,3%, або на 5,044 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-жовтнем 2010 року – до 157,608 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 10 місяців ц.р. теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі збільшили вироблення електроенергії на 9,5%, або на 5,986 млрд. кВт/год. – до 68,547 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 0,9%, або 641,7 млн. кВт/год. – до 73,213 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 3,7%, або 229,6 млн. кВт/год. – до 6,409 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-жовтні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 16% – до 9,437 млрд. кВт/год.

Також повідомляється, що в жовтні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло порівняно з жовтнем 2010 року на 0,4%, або 61,1 млрд. кВт/год. – до 16,691 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.