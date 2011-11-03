Activ Solar побудувала другу чергу сонячної електростанції «Перово»

16:47, 03 листопада 2011
Енергетика
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Компанія Activ Solar (Австрія) завершила будівництво другої черги сонячного парку  «Перово» (Сімферопольський р-н АР Крим) потужністю 20 МВт.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Activ Solar, яка виступає девелопером проекту, не розголошує остаточну заплановану встановлену потужність електростанції, але уточнює, що вона буде однією з найбільших у світі. Між тим, навіть у складі перших двох черг «Перово» потрапило в двадцятку найбільших подібних об`єктів, розділивши дев`ятнадцяту позицію з розташованою в Німеччині електростанцією Waldpolenz.

Як повідомляв УНІАН, будівництво першої 20-мегаватної черги «Перово» компанія завершила в серпні поточного року.

Парк на даний момент складається з більш ніж 176 тис. наземних моно- та мультикристалічних фотоелектричних (PV) модулів і 60 центральних інверторних станцій.

Очікується, що перша та друга черги «Перово» будуть щорічно виробляти 53 млн. кВт/год електроенергії, достатньої для енергозабезпечення близько 11 тис. домогосподарств.

Робота парку, за даними Activ Solar, також дозволить скоротити викиди вуглецю на 42 тис. тонн на рік.

У компанії відзначають, що реалізація цього проекту дозволила створити понад 500 нових робочих місць для місцевого населення на період будівництва і ще 30 - для обслуговування електростанції.

Нагадаємо, Activ Solar у жовтні завершила будівництво в Криму останньої четвертої черги 80-мегаваттного сонячного парку «Охотникове».

Довідка УНІАН. Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні Україні з 2010 року. Раніше компанія побудувала в Криму геліоелектростанцію «Джерельне» встановленою потужністю 7,5 МВт. Activ Solar також володіє АТ «Завод напівпровідників» (Запоріжжя), яке виробляє полікристалічний кремній, базову сировину для напівпровідникової промисловості та фотоелектричної енергетики.

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