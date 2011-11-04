У Києві 7-12 листопада пройдуть Дні енергоефективності

У Києві із 7 до 12 листопада відбуватимуться Дні енергоефективності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Ця акція триватиме з метою вдосконалення системи енергозабезпечення та енерговикористання, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, а також популяризації енергозбереження на регіональному і загальнодержавному рівнях.

Організаційний комітет з підготовки та проведення Днів енергоефективності очолив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК. Серед запланованих заходів - проведення тематичних круглих столів з питань створення інноваційно-промислового кластеру «Енергозберігаючі технології» та муніципального енергетичного плану Києва, участь у спеціалізованій виставці «Енергоефективність-2011» і Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з енергоефективності та альтернативної енергетики, презентація конкурсу «Енергоефективна родина» в соціальних мережах, організація тренінгу для керівників і представників ОСББ зі впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі тощо.

Крім того, 12 листопада для дітей та дорослих у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться інформаційний ярмарок з енергоефективності з різноманітними конкурсами та іграми.