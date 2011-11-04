Клюєв запевняє, що ціна на російський газ буде набагато нижчою. Але цифри не уточнює

Перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ запевняє, що Україна внаслідок газових переговорів з Росією отримає ціну на російський газ набагато нижчу, ніж зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання народних депутатів щодо газових переговорів.

За словами А.КЛЮЄВА, наразі готуються зміни до газового контракту. «Я не можу наразі назвати точну цифру, яка буде в цьому контракті, що стосується ціни на газ, але я запевняю вас, ціна на газ набагато буде нижчою ніж та, яка діє на цей час», - сказав А.КЛЮЄВ.