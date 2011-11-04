Газові переговори завершаться у листопаді
Ціна буде значно нижчою - Клюєв
Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ переконаний, що переговори з РФ про умови поставок газу будуть завершені в листопаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав від час Години запитань до уряду у парламенті.
А.КЛЮЄВ нагадав, що у даний час уряд веде переговори з РФ щодо поставок газу в Україну.
«На нашу думку, вони закінчаться у цьому місяці, у листопаді», - зазначив він.
За словами першого віце-прем’єра, після визначення нової ціни на газ у проекті держбюджету на 2012 рік будуть передбачені кошти на покриття різниці у тарифах на теплову енергію.
Також перший віце-прем’єр-міністр запевняє, що Україна внаслідок газових переговорів з Росією отримає ціну на російський газ набагато нижчу, ніж зараз.
За словами А.КЛЮЄВА, наразі готуються зміни до газового контракту. «Я не можу наразі назвати точну цифру, яка буде в цьому контракті, що стосується ціни на газ, але я запевняю вас, ціна на газ набагато буде нижчою ніж та, яка діє на цей час», - сказав А.КЛЮЄВ.