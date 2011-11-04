ВР ухвалила закон щодо погашення боргів енергогенеруючих компаній за субкредитами

Верховна Рада ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед держбюджетом за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних депутатів з 388, зареєстрованих в сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 8 липня 2011 року Президент не підписав через низку обставин. Законом пропонувалося внести низку змін до показників доходів та видатків державного бюджету на 2011 рік, визначених статтею 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Зокрема, Президент вказав, що запропоновані зміни до статті 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призведуть до розбалансування доходів держбюджету на 14 млрд. грн., видатків – на 12 млрд. грн.

Президент вказав, що це не тільки не відповідає загальновизнаним правилам нормопроектувальної техніки щодо внесення змін до чинних актів, а й на практиці матиме наслідком невизначеність у Законі "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідних показників доходів і видатків бюджету, у тому числі за спеціальним фондом, що унеможливить виконання держбюджету на 2011 рік.

З метою усунення зазначених неузгодженостей глава держави запропонував у Законі "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям" відкоригувати відповідні показники з урахуванням внесених до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" змін.

ВР підтримала цю пропозицію.