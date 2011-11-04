Україна використовує в газових переговорах ситуацію зі вступом Росії до СОТ - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявляє, що Україна використовує при проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА, з приводу того, чому Україна не використовує в переговорах з Росією з газових питань свого членства у СОТ і спроб Росії вступити до цієї організації.

А.КЛЮЄВ зазначив, що «стосовно СОТ, у 2008 році прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду щодо вступу Росії до СОТ, але ми цим питанням займаємося, і такий важіль ми використовуємо у переговорах з Росією, щодо зміни умов контракту поставок газу до України».

Як повідомляв УНІАН, Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня на міністерській зустрічі організації.

Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Наприкінці квітня 2008 року Грузія вийшла з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ, протестуючи проти розпорядження Президента Росії про зняття економічних санкцій щодо Абхазії і Південної Осетії. Після серпневої війни 2008 року і визнання Росією в односторонньому порядку незалежності Абхазії і Південної Осетії Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

Переговори щодо СОТ між Грузією і Росією було відновлено в березні цього року за посередництва Швейцарії.

СОТ - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. Україна є членом СОТ з травня 2008 року.