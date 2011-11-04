На 1 січня ціна газу для України може становити 456 дол. - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ не виключає, що станом на 1 січня 2012 року ціна російського газу для України може становити 456 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час години питань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК сказав, що А.КЛЮЄВ називає нинішню ціну газу для України в розмірі 414 доларів за тисячу кубометрів, водночас ця ціна становить 456 доларів.

А.КЛЮЄВ відзначив, що із стодоларовою поступкою для України газ коштує 414 доларів за тисячу кубометрів. «І це офіційна ціна. Ви (відзначив А.КЛЮЄВ, звертаючись до А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) очевидно полічили, що така ціна може бути на 1 січня. Так, може бути на 1 січня 2012 року така ціна, яку ви назвали», - сказав А.КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, в IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.