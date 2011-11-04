Ветування закону про «зелені» тарифи для біогазу гальмує відновлювану енергетику

Експерти вважають, що вето Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на закон про розповсюдження застосування так званих «зелених» тарифів на електроенергію, яка виробляється з біогазу, суперечить логіці і гальмує розвиток сектора відновлюваної енергетики.

Так, голова Ради Європейсько-Українського енергетичного агентства Дейв ЯНГ у коментарі УНІАН зазначив, що ветування закону ставить під сумнів подальший розвиток дуже перспективного сегменту відновлюваної енергетики в Україні.

«Якщо Україна хоче мати шанс досягти раніше задекларованих цілей у виробництві «відновлюваної» електроенергії, то їй необхідно зайняти більш консолідовану державну позицію в просуванні ринку», – заявляє Д.ЯНГ. Також, за його словами, висловлені Президентом формулювання відмови, аргументи і логіка, «м`яко кажучи, спантеличують».

«Гаранту варто переглянути надані йому поради, що, здається, повністю суперечать фактам і прогнозам, над якими працювали експерти і широкий круг гравців ринку», – підкреслив Д.ЯНГ.

У свою чергу, директор НТЦ «Біомаса» Георгій ГЕЛЕТУХА вважає необгрунтованим твердження Президента про те, що після 2017 року собівартість електроенергії, виробленої з використанням енергії вітру, в Україні буде майже у сім разів нижче, ніж собівартість електроенергії, виробленої з біогазу. «Такі тези потребують доведення шляхом прозорого порівняння цифрових даних для різних технологій, і зовсім не можуть обгрунтовуватися розрахунками лише одного з Інститутів НАН України, тим більше, без наведення джерела інформації», – коментує експерт.

Директор ЄУЕА Олена РИБАК зазначила, що, стимулюючи виробництво електроенергії з біогазу, держава підвищить рівень екологічної безпеки країни і стимулюватиме інвестиції у новий сегмент ринку. За її словами, в Україні існує близько 1,8 тис. полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), 1 тисяча з яких є несанкціонованими. За підрахунками експертів, потенціал України у зборі біогазу з полігонів ТПВ дорівнює приблизно 65 млн. куб. м на рік, що покриває річну потребу в природному газі для населення великого українського міста.

Експерти також єдині у думці, що теза про можливість негативного впливу на рівень енергетичної безпеки підключення потужностей з виробництва електричної енергії з біогазу не витримує критики.

«Рівень енергетичної безпеки держави підриває залежність від поставок енергоресурсів з однієї іноземної держави, а не диверсифікація енергопостачання з максимальним використанням місцевих джерел енергії», зазначив Г.ГЕЛЕТУХА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ ветував закон про розповсюдження дії так званих «зелених» тарифів на електроенергію, яка виробляється з біогазу (законопроект № 8028). Своє рішення Президент аргументував високою собівартістю електроенергії, яка виробляється з біогазу, відсутністю вільних потужностей енергосистеми країни для підключення об`єктів, що працюють на біогазі, а також відсутністю механізму виконання норми закону, що передбачає можливість одночасного використання альтернативних джерел енергії і традиційних видів палива.