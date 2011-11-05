На Хмельниччині - критична ситуація з експлуатацією систем газопостачання

У Хмельницькій області склалася критична ситуація із забезпеченням цілісності та безпечної експлуатації систем газопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області Олег НЕСТЕРУК на селекторному засіданні обласної комісії з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю.

За його словами, в області виявлено більше 30 забудов у межах захисних смуг систем газопостачання.

О.НЕСТЕРУК наголосив, що виділення земельних ділянок у межах захисних смуг систем газопостачання категорично заборонено, адже вони призначені для запобігання пошкодженню газопроводів і для полегшення доступу газотехнічного персоналу до перевірки й обслуговування газопроводів.