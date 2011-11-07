Україна вивчає в Іспанії досвід будівництва і експлуатації LNG-терміналу

Делегація Національного проекту «LNG-термінал» 3 листопада під час відвідання одного з діючих LNG-терміналів Saggas і зустрічі з керівництвом компанії Gas Natural Fenosa Group вивчала досвід Іспанії з диверсифікації поставок газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України.

У повідомленні наголошується, що цей захід проходив у рамках вивчення досвіду Іспанії як світового лідера в будівництві і функціонуванні LNG-терміналів.

«Іспанія – це унікальна країна, тому що вона має енергетичну незалежність за відсутності власного видобутку газу, оскільки сама може обирати постачальників з різних частин світу», - відзначив голова Нацагентства з інвестицій Владислав КАСЬКІВ.

Іспанську сторону очолював виконавчий директор компанії Global Gas Віктор ТУНОН. Ця компанія володіє LNG-терміналом Saggas біля порту Сагунто у провінції Валенсія, модель якого максимально підходить до українських умов будівництва та існування ідентичного підприємства.

«Для нас є дуже важливим вивчення досвіду будівництва і експлуатації, операційних і контрактних моделей функціонування цього підприємства, а також формування економічно обґрунтованої моделі для таких об`єктів», - сказав голова Координаційної Ради Національного проекту «LNG-термінал» Віталій ДЕМ’ЯНЮК.

окрім того, відбулася зустріч української делегації з керівництвом компанії Gas Natural Fenosa Group. Нагадаємо, що переможець конкурсних торгів на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу компанія Soсoin входить до складу цієї компанії. Найважливішим питанням під час зустрічі стало обговорення можливих поставок LNG до України, питань лібералізації і демонополізації ринку газу в Україні. Також досягнуто домовленість про спільне вивчення і розробку логістичної моделі поставок газу.

Наступна українсько-іспанська зустріч відбудеться в Україні. На ній пройдуть переговори про перспективи партнерства.

Як повідомляв УНІАН, у вересні компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з прийманню скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні «не конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через Чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи).