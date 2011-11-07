Росія виступає за якнайшвидше формування Енергетичного клубу в рамках ШОС – Путін

Москва. Росія виступає за якнайшвидше формування Енергетичного клубу в рамках Шанхайської організації співпраці (ШОС).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив сьогодні на розширеному засіданні ради глав урядів країн ШОС.

«Що стосується енергетики, необхідно враховувати інтереси як виробників, так і споживачів енергоресурсів, тому ми підтримуємо ідею формування Енергетичного клубу, до якого увійшли б і члени ШОС, і наші партнери», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, принципове рішення про створення клубу було ухвалене на нещодавній зустрічі високого рівня в Москві.

«Треба оперативно пройти організаційний етап і узгодити конкретний план роботи», - сказав він.

Російський прем`єр також відзначив, що важливо розвивати фінансові інститути в рамках ШОС і розширення взаєморозрахунків у національних валютах.

«Росія виступає за заснування спеціального рахунку ШОС, кошти якого можуть бути спрямовані на підготовку техніко-економічних обгрунтувань тих чи інших проектів», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, роботу ШОС треба вивести на якісно новий рівень і перетворити організацію на одну з базових конструкцій глобальної економічної та політичної архітектури. Потрібно в рамках ШОС посилити економічну взаємодію за всіма напрямами, розвивати транзитний потенціал регіону і зміцнити його роль як з’єднуючу ланку між Європою і Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.

В.ПУТІН відзначив, що ШОС відкрита для взаємодії та співпраці, але РФ виступає за те, щоб плани з розвитку регіону визначалися членами організації самостійно.

За його словами, РФ підтримує розширення ШОС на основі заявок держав.

Метою Енергетичного клубу ШОС стане ділове спілкування і обмін інформацією в галузі ПЕК.

Довідка УНІАН. Шанхайська організація співпраці (ШОС) — регіональна міжнародна організація, до якої входять Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Киргизія і Узбекистан. Іран, Індія, Монголія і Пакистан мають статус спостерігачів.

Головними завданнями організації є зміцнення стабільності та безпеки на широкому просторі, що об`єднує держави-учасниці, боротьба з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом, наркотрафіком, розвиток економічного співробітництва, енергетичного партнерства, наукової і культурної взаємодії.