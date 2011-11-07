Польща вирішила в суді добиватися від «Газпрому» зниження ціни на газ

Варшава. Польська державна нафтогазова компанія PGNIG вирішила добиватися зниження ціни на російський газ, що поставляється в країну, через міжнародний Арбітражний суд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Представник PGNIG направив компаніям ВАТ «Газпром» і ТОВ «Газпром Експорт» заявку про початок підготовки арбітражу в Арбітражному суді в Стокгольмі. Предметом справи є зміна цінових умов поставок газу, що нині зобов`язані”, - говориться в повідомленні компанії.

Прес-служба нагадала, що польська компанія почала переговори про перегляд цін на російський газ ще в квітні цього року, зазначивши, що чинний договір між Польщею і Росією про поставки газу передбачає подання позову до міжнародного суду, якщо сторони не зможуть досягти компромісу більш ніж півроку.

PGNIG повідомила, що справа вестиметься згідно з правилами UNICITRAL Arbitration Rules.

«Упродовж 30 днів з отримання повідомлення (про ініціювання арбітражу) інша сторона має обрати другого арбітра. Обидва арбітри за 30 днів мають обрати голову арбітражу», - відзначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, PGNIG не виключає можливості відкликання позову з арбітражу, якщо «Газпром» погодиться на зниження ціни на газ, що поставляється до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні PGNiG заявляла про намір через суд вимагати зниження ціни на газ, що поставляється до Польщі, якщо «Газпром» добровільно не погодиться надати знижку до жовтня.

Пізніше цей термін було перенесено на другу половину жовтня, після чого його знову перенесли - до 1 листопада.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawna, польська влада вимагає від росіян 10% знижки на паливо, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить більш як 0,5 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Найбільша країна Східної Європи 38-мільйонна Польщі, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично всю решту 70% імпортує з Російської Федерації.

«Газпром» поставляє до Польщі щорічно близько 10 млрд. кубометрів газу.