ФДМУ планує одержати від продажу «Захід-» і «Київенерго» як мінімум 2,5 млрд. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) розраховує одержати від реалізації виставлених на продаж держпакетів акцій «Київенерго» і «Західенерго» не менш як 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час приватизаційного телемосту Київ-Франкфурт-Нью-Йорк заявив голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Це мінімум, який ми плануємо одержати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ц.р. Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планується продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновано 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ «Київенерго» за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінніцяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

У 2011-2012 роках планується приватизувати всі чотири теплові генерації та обленерго, які перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».