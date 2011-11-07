«Енергокомпанія України»: для модернізації електромереж потрібно 20 млрд. грн. інвестицій

Потреба в коштах для проведення модернізації та реконструкції електромереж об`єднаної енергосистеми України для забезпечення її стабільної роботи оцінюється в 20 млрд. грн. на період 2012-2016 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи під час інвестиційного телемосту Київ-Франкфурт-Нью-Йорк заявив президент НАК «Енергетична компанія України» Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ, з посиланням на відповідний проект програми розвитку електромереж, підготовлений компанією.

П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ відзначив, що на сьогоднішній день спрацьованість основних фондів енергозабезпечуючих компаній досягає 60%. При цьому близько 20% розподільних електромереж вимагають заміни і реконструкції.

Він відзначив, що для оздоровлення стану електромереж необхідне залучення стратегічних інвесторів.

У зв`язку з цим П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ нагадав, що аналогічна попередня програма на період 2007-2011 рр. при плані в 11,4 млрд. грн. через брак коштів була профінансована лише на 43,7%.

Він також відзначив, що, за оцінками компанії, теплова генерація до 2030 року вимагає інвестицій на рівні близько 31 млрд. дол. При цьому для першочергового оновлення 14 ГВт існуючих на сьогодні потужностей ТЕС з установленням необхідного пилоочисного устаткування на зазначений період інвестицій буде потрібно у розмірі 12 млрд. дол.

Крім того, для забезпечення будівництва нових енергоблоків ТЕС, сумарною потужністю при базовому сценарії 6,9 ГВт інвестицій буде потрібно на рівні 19,5 млрд. дол., включаючи 5,4 млрд. дол. на установлення пилогазоочисного устаткування.

У зв`язку з цим П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ відзначив, що в даний час розрахунковий ресурс енергоблоків українських ТЕС практично вичерпано. Перевищення розрахункового ресурсу по 68 тепловим блокам на сьогоднішній день становить 2,5 – 3 рази, по 11 блокам – від 1,3 до 1,7 разу.

У разі відсутності інвестицій в модернізацію блоків через 3-5 років блоки необхідно буде виводити з експлуатації, зазначив голова компанії.