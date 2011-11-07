«Київенерго» спрямує на розвиток компанії 10 млрд. грн. до 2017 року
ПАТ «Київенерго» має намір спрямувати на розвиток компанії 10 млрд. грн. до 2017 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Києві генеральний директор компанії Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.
За його словами, вказаний обсяг інвестицій зафіксований в інвестиційній програмі розвитку компанії на період 2012-2016 рр., яка восени цього року була схвалена наглядовою радою акціонерного товариства.
Е.СОКОЛОВСЬКИЙ уточнив, що в загальному обсягу інвестпрограми близько 6,3 млрд. грн. планується спрямувати на модернізацію теплового господарства компанії. Решта коштів – в електричне господарство.
Е.СОКОЛОВСЬКИЙ також додав, що офіційно інвестиційна програма буде представлена громадськості наприкінці листопада цього року.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ц.р. Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планується продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновано 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ «Київенерго» за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.