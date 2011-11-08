НАК «Надра України» за 9 місяців скоротила прибуток на 80% – до 0,5 млн. грн.

Національна акціонерна компанія "Надра України" завершила січень-вересень з чистим прибутком 0,477 млн. грн., що на 80,1% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні сказано, що в січні-вересні НАК "Надра України" збільшила чистий дохід на 22,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 116,691 млн. грн. а також збільшила валовий прибуток (виручку) від реалізації на 23,1% - до 143,171 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НАК "Надра України" завершила з чистим прибутком 5,012 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 34,999 млн. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисніх копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.