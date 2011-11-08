Негативна ситуація в Італії обвалила ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 8 листопада, ціни на нафту демонструють змішану динаміку на тлі росту напруженості щодо ситуації в Італії і побоювань відставки уряду країни.

Так вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,03%, або на 0,03 долара, до 95,5 долара за баррель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,17%, або на 0,2 долара - до 114,36 долара за баррель.

В очікуванні голосування в парламенті Італії щодо фінансового звіту уряду за 2010 рік інвестори побоюються, що його негативні підсумки можуть призвести до відставки глави кабінету Сільвіо Берлусконі і збільшити політичну нестабільність.

Приводом для занепокоєння є також чутки про те, що керівництво Європейського центробанку обговорює можливість відмови від покупок держоблігацій Італії у випадку, якщо її уряд не зможе запевнити регулятор і ринки у своєму намірі скорочувати бюджетні витрати і проводити структурні реформи, передає Bloomberg.

Певний вплив на котирування "чорного золота" роблять дані аналітиків компанії DigitalGlobe Inc., згідно з якими запаси сировини на складах у США в штаті Оклахома знизилися на 1,32 мільйона баррелів до 28,3 мільйонів баррелів у період з 1 по 3 листопада.