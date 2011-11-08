Держенергоефективності та РЕА підписали меморандум про співпрацю

Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження України і ДП "Російське енергетичне агентство" (РЕА) підписали меморандум про співпрацю у сфері енергозбереження і енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписали голова Держенергоефективності Микола ПАШКЕВИЧ і заступник генерального директора РЕА Юлія ЧЕРНЯХІВСЬКА у Києві у вівторок.

Документ передбачає, зокрема, співпрацю у сфері обміну досвідом і інформацією, консультації у сфері нормативу правового поля, а також сумісне навчання фахівців у сфері енергоефективності.

Після підписання документу глава Держенергоефективності М.ПАШКЕВИЧ зазначив, що підписання угоди сприятиме об'єднанню зусиль українських і російських фахівців у перейнятті передового європейського досвіду у сфері енергоефективності.

У свою чергу Ю.ЧЕРНЯХІВСЬКА сказала, що для Росії дуже важливий досвід українських партнерів в галузі створення законодавчої бази, а також в гаоузі підтримки конкретних інвестиційних проектів, пов'язаних з енергозбереженням.

Ю.ЧЕРНЯХІВСЬКА висловила сподівання, що у майбутньому у рамках вказаного меморандуму сторони реалізовуватимуть конкретні спільні проекти у цій сфері.

"Для нас важливий шлях, який пройшла Україна в галузі створення законодавчої бази і в галузі підтримки конкретних інвестиційних проектів" - підкреслила вона.