Україні не страшна втрата статусу країни-транзитера?
Росія, Німеччина, Франція і Голландія запустили «Північний потік»...
Україні не варто боятися втрати обсягів прокачування російського газу через свою газотранспортну систему, аж до повної зупинки його транзиту. Таку думку висловив експерт із енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні в ході круглого столу "Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією", організованого Інститутом Горшеніна.
Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що сьогодні почалося експериментальне прокачування газу через газопровід "Північний потік", який наповнюватиметься, зокрема, й за рахунок зменшення транзиту російського газу через українську ГТС. «Сьогодні символічний для України день. Якщо в перспективі станеться так, що Україна перестане бути газотранзитною державою, то немає в цьому великої біди. На транзиті ми на рік заробляємо аж 1,5 мільярда доларів, це не та сума, за яку можна торгувати незалежністю. Таку суму 45-мільйонна України легко може перекрити. Тому нинішній владі не варто лити крокодилові сльози й ділити з Росією ГТС тільки для того, щоб щось текло через Україну», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.
На його думку, переставши прокачувати російський газ до Європи, Україна позбавиться маси проблем. «Ми позбавимося головного болю, який чи не кожні 3 роки з`являється у нас у вигляді газової війни, претензій, що ми крадемо газ. Не буде транзиту - не буде цих проблем», - підкреслив експерт.
При цьому він нагадав, що ідея створення тристороннього (Україна, Росія, ЄС) консорціуму з модернізації та експлуатації української газотранспортної системи провалилася ще в 2002 році. «Тоді канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР дійсно погодився брати участь у консорціумі з Україною та Росією. Але коли він порадився з серйозним бізнесом у Німеччині, то він зрозумів, що ніхто з великих бізнесменів у такий консорціум інвестувати не захоче. Тепер, коли Європа просуває Третій енергетичний пакет, солідні європейські компанії тим більше не підуть у такий консорціум. Ну хіба що прийде якась пустушка, яку підкуплять, в результаті українську ГТС, так або інакше, роздеребанять», - вважає експерт.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.