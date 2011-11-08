Першу нитку «Північного потоку» введено в експлуатацію

Москва. В експлуатацію введено першу нитку газопроводу «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, церемонія початку поставок транслювалася у прямому ефірі російським телебаченням.

Зокрема, на німецькому узбережжі Балтійського моря у місті Любмін символічний вентиль білого кольору відкрили Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Нідерландів Марк РЮТТЕ, прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН, Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР, а також акціонери проекту.

Президент Росії, виступаючи на церемонії, наголосив, що сьогодні відкривається нова сторінка у партнерстві РФ і Євросоюзу.

«Російський газ вперше надходитиме до країн ЄС напряму», - підкреслив він, додавши, що тим самим зміцнюється енергобезпека.

За його словами, новий газопровід - найсучасніший і відповідає усім екологічним вимогам.

Він зазначив, що Росія планує нарощувати співпрацю з країнами ЄС в галузі енергетики. «Ми і надалі послідовно нарощуватимемо енергетичну співпрацю з нашими європейськими партнерами, залучатимемо інвестиції у видобувні, розподільні активи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його переконання, така участь дозволить мінімізувати ризики по усьому ланцюжку енергопостачання.

Окрім цього, він зазначив, що німецькі, французькі й інші компанії беруть активну участь у розробці російських газових родовищ.

«Ми, у свою чергу, зацікавлені у розвитку газорозподільної інфраструктури, спорудженні сучасних і екологічно чистих генеруючих потужностей, зокрема парогазових електростанцій. Ми розраховуємо, що на шляху цієї співпраці не буде ніяких штучних бар`єрів», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що економічно виправданої альтернативи цій співпраці немає, і бути не може.

«Це співпраця і взаємовигідна і така, що носить довгостроковий характер», - сказав він.

Довідка УНІАН. Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд (офіційний кінцевий пункт; безпосередній вихід на сушу і основні технічні споруди розташовані в м. Любміні) протяжністю 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на поставку 55 млрд. куб. м газу на рік. «Північним потоком» російський природний газ доставлятиметься напряму німецьким і європейським споживачам.

Сировинна база «Північного потоку» - Південноросійське і Штокмановське родовища.

Урочиста закладка газопроводу відбулася 9 грудня 2005 р. у селищі Бабаєво Вологодської області.

6 вересня 2011 року В.ПУТІН дав старт подачі технологічного газу на морську ділянку газопроводу «Північний потік» на газокомпресорній станції «Портова».

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу «Північний потік» веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.